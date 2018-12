A szaúd-arábiai Rijádban a hétvégén megrendezték a Forma-E 2018-19-es idényének első fordulóját, amelyen két új ex-F1-es pilóta is elindult.

Az egykori Sauber-, Ferrari- és Williams-versenyző Felipe Massa a Venturi, a McLarentől idén év végén elküldött Stoffel Vandoore a Mercedes-kötődésű HWA-csapatnál versenyez ebben a szezonban.

A szombat délutáni futamon – amelyet a BMW-s Antonio Felix da Costa nyert meg a tavalyi bajnok Jean-Eric Vergne és a tavalyelőtti győztes Lucas di Grassi előtt – Vandoorne ugyan a remek 5. helyről rajtolt, de egészen a 17. helyre csúszott vissza. Massa csak a 12. helyről kezdte a futamot, végül a 14. lett. Úgy tűnik, szokniuk kell még az elektromos szériát.

A nem túl fényes eredmény ellenére Massának volt egy igen szép megmozdulása, egy kanyarban két riválist előzött, a futam egyik legszebb momentumát produkálva.

Felipe Massa Rookie in @FIAFormulaE Overtaking 2 cars in 1 corner and Passing Stoffel at another corner by superb late braking in his first ever FormulaE race today.

Very good job by Massa in the race. #AdDiriyahEPrix #massa #FormulaE @MassaFelipe19 pic.twitter.com/kTYdoKh2XI

— Eau rouge (@Insidef1) December 15, 2018