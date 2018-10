A Ferrari Forma-1-es csapatát 2014 novembere óta vezeti az olasz Maurizio Arrivabene, ám lehet, hogy már nem sokáig. Több olasz sajtótermék is arról ír, hogy a 61 éves marketingszakember az év végén távozhat a Scuderiától.

Arrivebene esetében – annak ellenére, hogy az elmúlt három, és valószínűleg az idei szezonban sem sikerül megnyerni a bajnoki címet – nem bukásról lesz szó, ugyanis a FIAT-ot/Ferrarit birtokló Agnelli család a szintén hozzájuk tartozó Juventus focicsapatnál szánna neki szerepet.

A Juventustól október végén távozik az eddigi CEO, Giuseppe Marotta, Arrivabene pedig maga is jó ideje, 2012 óta az olasz focit domináló, a nemzetközi porondon is nagyágyúnak számító torinói csapat igazgatótanácsának, így nem cak képességei, hanem a konkrét tudása is meglenne a feladathoz.