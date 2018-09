Olvass tovább

“Természetesen az lenne a jó, ha több győzelemre esélyes csapatot látnánk, de idén már így is kiélezettebb a verseny, mint bármikor a mostani motorformula bevezetése óta. És versenyképes mezőny mellett gazdaságilag is jó modell a több autó, a GP3-ban ezért is volt mindig is csapatonként három autó. Jövőre a Forma-3-ban is tíz csapattal, csapatonként három autóval tervezünk, ugyanis gazdaságosabb a harmadik autó indítása. Szerintem az F1-ben is működhetne ez” – fejtegette Whiting.

Az FIA-s főnök ugyanakkor elismerte, hogy lennének tisztázásra váró kérdések, például az, hogy a jelenleg engedélyezett 60 főről mennyire emeljék a versenycsapatok maximális létszámát.

“Hogy mennyivel több ember kellene? Nagy különbség van aközött, hogy mennyi kellene valójában és mennyit mondanának a csapatok. El kellene döntenünk, mi a megfelelő szám. De nem plusz 30 lenne, inkább csak 10.”

Whiting szerint a versenyszervezés, a logisztika tekintetében nem lenne akadálya a harmadik autóknak, elég garázs is lenne a pályákon: “Tudnánk kezelni a dolgot. A csapatoknak egy picit összébb kéne húzniuk magukat, nem lenne annyi helyük.”

Forrás: Fotó: Europress