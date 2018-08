Kevin Magnussen talán eddigi legjobb Forma-1-es idényét teljesíti, a dán pilóta 2014-ben, a McLarennél egy, a szezonnyitón elért dobogós helyezésnek és további pontszerzéseknek köszönhetően 55 pontot gyűjtött, míg idén, alig túl a szezon felén, már 45 pontnál jár.

A hányattatott sorsú pilóta az amerikai Haasnál jó otthonra talált, és amikor a jelenlegi alakulata és a McLaren összehasonlítására kérték, nem is kertelt:

“A Haas egy sokkal stabilabb csapat. Nem csak egyszerűbb, hanem nagyon stabil is, itt nincs az, hogy jönnek-mennek az emberek. Más csapatoknál (McLaren, Renault) sok bizonytalan embert láttam, akik nem tudták, mi lesz az állásukkal. Ez pedig rossz légkört, rossz kultúrát eredményez. Itt teljes a stabilitás, a csapatvezetés és a dolgozók nagy része is biztonságban, jól érzi magát. Persze itt is van rajtunk nyomás, de ez az egészséges fajta” – magyarázta.

Magnussen 2014-ben a McLarennél, 2016-ban a Renault-nál is csak egy idényben versenyzett, a Haasnál viszont volt ideje beilleszkedni.

“Az első pár F1-es évem zavaros volt. Csapatváltások, egy év kimaradás, visszatérés, ami után küszködtem. Most viszont sikerült felvennem a ritmust, innen felt tudtam építeni magam, úgy érzem, újra jó szintre jutottam.”