A McLaren-nevelt Stoffel Vandoorne néhány évvel ezelőtt még nagy ígéretnek számított, amit a 2016-os bahreini beugrásakor elért pontszerzése is aláhúzott, ám a 2017-es “rendes” bemutatkozás óta a belga pilóta nem mutatott sokat, idén például csak háromszor szerzett pontot (az első négy futamon belül, azóta sem), az időmérőkön pedig – a mezőnyből egyedüliként – 12-0-ra kapott ki csapattársától, Fernando Alonsóról.

Ilyen teljesítmény mellett egyre csökken az esélye, hogy Vandoorne 2019-re is lehetőséget kapjon, hiszen a McLaren által már jó ideje kinézett Carlos Sainz is elérhető lehet, ahogy a csapat újabb neveltje, a Forma-2-ben szépen teljesítő Lando Norris is megérdemelheti az F1-es bemutatkozást.

“Azt nem mondanám, hogy csalódtunk Stoffelben, de szeretnénk, ha gyakrabban verné meg a csapattársát, mint eddig. Mindig ezt szeretnénk, azt, hogy a csapattársak pariban legyenek, hétvégénként váltakozzon, ki a jobb” – mondta az Autosportnak a McLaren-vezér Zak Brown.