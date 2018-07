A Ferrarinál eltérő stratégiát adtak a pilótáiknak, a 4. helyről induló Sebastian Vettel hosszú első etapot vitt lágy gumikon, míg Kimi Räikkönen ultralágyon kezdett és igen korán cserélt, majd másodszor is járt a bokszban. Vettel egyetlen kerékcseréjénél akadt egy kis gikszer, az akkor elveszített 1-1,5 másodperc miatt pedig a 2. helyen haladó Valtteri Bottas mögé ért vissza, és miután nem tudott azonnal elmenni mellette, hosszú-hosszú időre beszorult a kemény hátvédként versenyző finn mögé.

Bottas gumijai az utolsó körökre elfogytak, Vettel meg is támadta, ám a finn a 2. kanyarban ráfutott, eltört az első szárnyvége.

A mercedeses mellett elment Räikkönen is, ráadásul a Red Bull-os Daniel Ricciardo is utolérte az utolsó előtti körre, ám Bottas egy újabb hibával oldalról megtorpedózta az első kanyarban előző ausztrált. A necces manőver miatt a csapat az utolsó körben arra kérte a finnt, hogy magától adja át a 4. helyet a Red Bull-os riválisnak. Bottast az ütközés miatt vizsgálat alá vonták, bár ha büntetik is, az 5. pozíciója nincs veszélyben.

A nagycsapatok mögött a Toro Rossó-s Pierre Gasly hozott nagyszerű 6. helyet, utána a haasos Kevin Magnussen, a renault-s Carlos Sainz, a 37. születésnapját ünneplő Fernando Alonso és a másik Haast vezető Romain Grosjean ért be pontszerző helyen.

A McLarennek egyébként kettős pontszerzés is kinézett, ám Stoffel Vandoorne sebességváltó-hibával kiállni kényszerült. Szintén műszaki hiba vetett véget a Red Bull-os Max Verstappen futamának, a holland még a verseny első szakaszában kiesett.

A hungaroringi eredménynek köszönhetően Hamilton 17-ről 24 pontra növelte előnyét Vettellel szemben, míg a Mercedes 8-ról 10-re a magáét a konstruktőriben a Ferrari előtt.

A 2018-as Forma-1-es világbajnokság a jövő heti kétnapos hungaroringi teszt, valamint a nyári szünet után a Belga Nagydíjjal folytatódik majd az augusztus 24-26-i hétvégén.

Forrás: Fotó: Europress