Heves vitákat szült Sebastian Vettel és Valtteri Bottas balesete a Francia Nagydíjon. Vettel öt másodperces büntetést kapott az esetért, ám sokan kevesellték azt – pedig sokszor megesett, hogy az első kör első kanyarjában történt incidensért semmilyen büntetést nem adtak. Többek között Lewis Hamilton, a verseny győztese is megjegyezte, hogy aránytalan a büntetés mértéke ahhoz képest, amilyen károkat Bottas elszenvedett. A német az ötödik, a finn a hetedik helyen fejezte be a futamot.

Olvass tovább

„Mondjuk, ha Vettel gond nélkül folytathatta volna a versenyt, akkor a versenybírák úgy gondolják, ez nem fair, mivel tönkretette Valtteri versenyét. A német hibázott, így akár más büntetést is kiszabhattak volna. Azonban ez nem lehet tudatosan kimondani” – mondta Whiting.

„Feltehetjük azt is, hogy Valtteri sérülés nélkül folytatja a versenyt, miközben Vettel okozta a balesetet. Ebben az esetben is büntetnénk, amikor saját magát büntette már? Ilyenekről beszélünk folyton a versenybírákkal, most is felmerült, hogy esetleg változtatunk” – magyarázta az egykori Brabham csapat főmérnöke.

Sokan megkérdőjelezték a büntetés mértékét már csak azért is, mert ugyanezért Max Verstappen Kínában 10 másodperces büntetést kapott. Whiting erre is magyarázatot adott. „Az első körös eseteket más szemmel nézzük. Néhány dolog elnézhető a rajtnál, ami mondjuk 10 körrel később már nem, ez nyilvánvaló.” A baleset okozója egyébként abban az esetben is az előtt ért célba, akit kiforgatott.

Mindezek mellett Whiting kiemelte, hogy nem súlyozzák a büntetéseket, ha egy pilóta akár futamról futamra is ütközik valakivel. „Arra ott vannak a büntetőpontok” – emelte ki.

Kiderült, hogy 2016 óta létezik egy rendszer, melyben a korábbi vitás eseteket tárolják. Minden versenyfelügyelőnek hozzáférése van ehhez a videós adatbázishoz, amelynek segítségével könnyebben dönthetnek egy-egy eseményről. Ez hivatott biztosítani, hogy a büntetések következetesek legyenek.

„Minden futam után frissítjük a rendszert. Bármilyen esetet meg lehet nézni, és látható, mi volt a kiszabott büntetés. Ezzel igyekszünk következetesek lenni” – mondta Whiting, aki elárulta, a pénteki szabadedzésen is bevetették a rendszert Stoffel Vandoorne szabálytalan bokszutcai kiengedésénél.

„Volt egy hasonló eset 2016-ban Lewis-zal. Megnéztük, mi volt akkor a büntetés, hasonló az eset, ugyanaz a büntetés. Ezt az elvet használjuk” – zárta mondanivalóját Whiting.