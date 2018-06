“Vasárnap lesz a meccs, így egy kicsit nehezebb lesz a futamra koncentrálni. A közvetítés itt is menni fog, biztos vagyok benne, hogy a mérnökeim fél szemmel arra is figyelnek majd, ahogy én is” – mondta az angol pilóta a csütörtökön.

Ez persze azt is jelenti, hogy a Forma-1 szereplői a futamra való készülődés közben figyelhetik majd a meccs alakulását, így tesz majd a mercedeses Lewis Hamilton is.

Hamilton számára plusz jelentőséget ad a foci-vb-nek, hogy egykori iskolatársa, Ashley Young is tagja Anglia válogatottjának.

“Emlékszem, hogy már akkor is milyen jó játékos volt, és nagyon jó látni, hogy milyen sikereket ért el később, és hogy egy másik stevenage-i srácnak is ilyen jól alakultak a dolgai. Újabb inspiráló személy, aki bizonyítja, hogy a semmiből érkezve is lehet belőled valaki. Ugyanúgy a semmiből érkezett, mint én, majdnem ugyanabból az utcából, ma pedig az országot képviseli, ez nagyszerű” – utalt Hamilton maga és Young kisvárosi, alsó-középosztálybeli származására.

A négyszeres világbajnok amúgy talán nem is nagy kedvvel vág neki a versenynek, ugyanis annak ellenére, hogy már Kanadára beütemezték a motorfrissítést, azt talán végül még most, Franciaországban sem vetik majd be a Mercedesnél, így már a nyolcadik futamot kell majd végigcsinálnia ugyanazzal – a mostanra elhasználódott, gyengébb, sérülékenyebb – az erőforrással, ami jelentősen rontja az esélyeit.