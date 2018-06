“Megértem, hogy mit is szeretnének. A műszaki és az anyagi oldalt is figyelembe veszik, hiszen egyértelműen más a Renault kliensének maradni, mint a Honda gyári csapatának lenni. Nagyon más helyzet, én is értem ezt. De hogy őszinte legyek, én úgy gondolom, megvan az esélyük arra, hogy velünk újra világbajnokok legyenek, a Hondáról viszont nem tudom ezt mondani” – magyarázta Abiteboul Montrealban, ahova a Renault és a Honda is motorfejlesztést vitt.

Olvass tovább

“A mostani motorral, és a hamarosan érkező fejlesztéseinkkel, valamint az egyértelműen kiváló, talán a mezőny legjobbjának számító autójukkal, két éven belül újra bajnokok lehetnének.”

Abiteboul rámutatott, hogy a korábbi közös sikerek – a négy-négy egyéni és konstruktőri világbajnoki cím – is a folytatás mellett szól, a Renault pedig a gyári csapata mellett is örömmel dolgozna egy másik élcsapattal.

“Bonyolult döntés ez számukra és számunkra is. Nekem érzelmi oldala is van: 12 éve tépem a hajam a Christiannal (Horner) és Helmuttal (Marko) való közös munka miatt, és igazából hiányozna a dolog. Komolyra fordítva: a Renault-csapat építése során a Red Bull mérceként való használata is nagyon értékes. Az ő példájuk láthatjuk, min is kell még dolgoznunk. Ők bizonyították, hogy a Renault-motor normál körülmények között is képes futamot nyerni, ami jó jel a munkánkat és a fejlesztéseinket illetően.”