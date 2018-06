A Nemzetközi Automobil Szövetség a Manilában zajló Sportkonferenciáján bemutatta új, a Forma-1-ben 2019-től – később pedig más sorozatokban is – kötelező új bukósisakszabványát.

Az F1-ben érdekelt vezető gyártókkal – Arai, Bell, Schuberth, Stilo – közösen kifejlesztett új standardnak megfelelő sisak sokkal keményebb teszteken ment át, a felülről szűkített kémlelő, a légpuskalövést is kibíró rostély, a megerősített oldalfalak stb. pedig a már ma is igen magas szintű védelemnél is többet nyújtanak.