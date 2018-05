“Mercedes-versenyző vagyok. Kérdezzék meg erről a főnököt! De nem is volt értelme küzdeni, főleg, hogy új gumikon volt” – mondta, amikor arról kérdezték, szándékosan könnyítette-e meg Hamilton dolgát.

Legalábbis a képek alapján nagyon úgy tűnt, hogy a maga cseréje után a pályára visszatérő Lewis Hamilton egyszerűen kikerülte a szintén Mercedes-motort használó Force Indiát vezető, a Mercedes kötelékébe is tartozó Esteban Ocont. A francia pilóta nem is igazán tagadta az elengedést:

Olvass tovább

A kérdésre, hogy létezik-e olyan íratlan szabály, hogy Mercedes-motorpartnerként segíteniük kell a gyári pilótákat, így felelt Ocon: “Lehetséges.”

Egy belga újságíró egyébként megfogadta Ocon tanácsát és megkérdezte Toto Wolffot arról, hogy a francia pilótát utasították-e Hamilton elengedésére: “Igen, ez így megy és kész” – mondta a Mercedes-főnök.

A Force India pilótája a “best of the rest” volt a versenyen, azaz a három élcsapat öt versenyzője mögött a 6. helyen ért be, míg Hamilton a 3. lett.