Lewis Hamilton mercedeses szerződése 2018 végén lejár, és a négyszeres világbajnok a felek hónapok óta tartó fogadkozásai ellenére még mindig nem hosszabbított a csapattal.

1996 világbajnoka, Damon Hill úgy véli, a pakliban lehet Hamilton visszavonulása is:

“Tényleg nagyon akarnia kell a versenyzést, a folytatást (a hosszabbításhoz), hiszen az F1-en kívül is van élete, azt is szeretné élni. Mondjuk Barcelonában ez nem látszott rajta, ott úgy tűnik, nagy formában van és még mindig élvezi a munkáját, szeretne újra bajnok lenni. Ugyanakkor azért úgy vélem, Nico Rosberg (2016-os) visszavonulása őt is elgondolkodtatta. Forma-1-es versenyzőként az ember azért néha vágyik arra, hogy kiszállhasson. Húzós a versenyzők élete, 30 felett már elkezd azon gondolkodni az ember, hogy jólesne egy-egy szabad hétvége” – magyarázta az egykori Brabham-, Williams-, Arrows- és Jordan-pilóta.

Hill arra is kitért, hogy a szerződéshosszabbítás húzása-halasztása akár nagyon tudatos lépés is lehet Hamilton részéről:

“Lewisnak sikerül ártatlannak beállítania magát, úgy tesz, mintha nem értené a helyzetet, de szerintem nagyon is tisztában van vele, milyen erővel rendelkezik az F1-ben. Van elég erős és értékes ahhoz, hogy simán csak megvárassa, megizzassza a csapatot. A Mercedesnél pedig izzadnak is.”