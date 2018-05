A csapat vezetője, Gildo Pastor így üdvözölte az F1-es veteránt:

“Megtiszteltetés, hogy Felipét a Venturi családban üdvözölhetem! Nagy szükségem volt rá, a sebességére, az őszinteségére. A Forma-E-ben nagyon bonyolult az autók felkészítése és a vezetés is, és még más kategóriáknál is nagyobb hangsúlyt kap a pilóták és a mérnökök közti együttműködés, ez a siker kulcsa. Felipe 15 évnyi Forma-1-es tapasztalata egyértelműen lökést ad majd nekünk, a szelíd természetét ismerve pedig biztos vagyok benne, hogy figyel majd a csapatra és igen gyorsan ráérez a Forma-E-re.”

Hey guys i’m very happy to announce that today i am starting a new phase in my career, i Just Sign with @VenturiGP team to race next season @FIAFormulaE It is a very special day for me and i would like to share with all of you who always have been supporting me. #ABBFormulaE pic.twitter.com/tIcjn5yQ6m

— Felipe Massa (@MassaFelipe19) May 15, 2018