Szürke, igen felhős időben, a péntek délutáninál hűvösebb időben (18 Celsius-fokos levegő- és 27 fokos aszfalthőmérséklet) mellett kezdődött meg a 2018-as Forma-1-es Spanyol Nagydíj időmérő edzése Barcelonában.

A kvalifikáción csak 19 autó indult, miután a Toro Rossó-s Brendon Hartley a harmadik szabadedzés utolsó perceiben annyira összetörte az autót, hogy azt két óra alatt lehetetlen volt megjavítani.

It doesn't look like we'll be seeing @BrendonHartley in qualifying 😢#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/mmjsTQiloz

— Formula 1 (@F1) May 12, 2018