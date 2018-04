Olvass tovább

“De ma már ott van a háttérben valaki, aki azt mondja, ha ilyen és ilyen szabályokat írtok, akkor szállítanánk motorokat. Így amikor a Ferrari a kiszállással fenyegetőzik, a Liberty mondhatja, hogy nos, az Aston és a Ferrari ugyanaz a piaci szegmens, ugyanaz a vásárlói réteg, talán nem lenne katasztrófa, ha kiléptek” – magyarázta az F1 Racing magazinnak a brit szupersportkocsi-gyártó főnöke.

Palmer hozzátette, hogy akár belépnek végül, akár nem, egyetért a Liberty modernizálási szándékával:

“Mi is kell a Forma-1-nek? Egy jó seggbe rúgás, hogy eszébe jusson, mi is a szerepe. Nem az állandó fegyverkezési verseny a lényeg, a veleje a szórakoztatás, a benzinvérűek kiszolgálása és a technikában való élen járás. Mi most kicsit fel is zavarjuk az állóvizet. Témát adunk az embereknek. És még ha nem is szállunk be végül, talán hozzájárulunk a sportág javításához.”

Palmer hangsúlyozta, hogy az Aston Martinnál tisztában vannak vele, hogy milyen drága és bonyolult a Forma-1-es motor kifejlesztése, ezért még az egyszerűbb, olcsóbb motorformula mellett sem egyedül, hanem valamilyen partnerrel, például a Red Bull-lal közösen fognának a projektbe.