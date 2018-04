A Mercedes AMG a 2018-as szezonban még nem nyert futamot, pedig az hibridkorszak 2014-es kezdete óta sosem volt példa arra, hogy a zsinórban háromszor lemaradjanak a dobogó legfelső fokáról. A Ferrari kettő, a Red Bull egy futamgyőzelemmel rendelkezik eddig.

A csapatfőnök, Toto Wolff elismeri, hogy ez az eddigi leghúzósabb év, ugyanakkor próbál jó képet vágni a helyzethez, azt mondja, élvezik a kihívást:

“Tudjuk, hogy óriási kihívás áll előttünk. Tavaly is kemény csatában voltunk a Ferrarival, de az semmi volt az idei küzdelem intenzitásához képest. A Ferrari és a Red Bull is mindent belead, hogy legyőzzön minket. Az autóik, a csapataik, a pilótáik is a legmagasabb szinten teljesítenek, végig nyomás alatt tartanak majd minket” – magyarázta az osztrák.