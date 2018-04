A Stratégiai Munkacsoport és a Forma-1-es Bizottság múlt heti ülésén úgy döntöttek, hogy 2019-re megemelik a nagydíjakra szóló fogyasztási limitet az F1-ben, az autók jövőre 105 helyett 110 kg benzinnel vághatnak majd neki a futamoknak, ennyivel pedig állítólag végig keményen hajthatnak majd, nem lesz szükség spórolásra.

Első blikkre elég merész a kijelentés, és nem csak mi mondjuk ezt, hanem például a Haas versenyzője, Kevin Magnussen is, aki egyelőre fenntartásokkal kezeli az újítás beígért eredményét, főleg, hogy a gumikra ezután is vigyázni kell majd.

“Igen, biztosan segít majd. De hogy az egész futamot padlógázon vihetjük-e majd? Erre nincs biztosíték, pályától függ majd. A pályák többségén nem lesz gond, lehet majd tövig nyomni, ugyanakkor bizonyos helyszíneken nem is cipelünk majd 110 kg-ot, mert nem kell annyi mindenütt. Viszont az is biztos, hogy egyes pályákon továbbra is kell majd vitorlázni, bár lehet, hogy csak keveset. Örülök az új szabálynak, az üzemanyag már nem jelent majd korlátot, bátran nyomhatjuk. Persze a gumikra ugyanúgy kell majd figyelni…” – magyarázta a dán pilóta.

Magnussen csapatfőnöke, Günther Steiner hasonlóan nyilatkozott:

“Sok pályán nyomhatják majd, ahogy a csövön kifér, ugyanis több mint elég üzemanyaguk lesz a versenyre. De más pályákon így is lesz vitorlázás, ugyanis nem csak az üzemanyag-spórolás miatt lehet rá szükség. Néha a fékek vagy a gumik kímélése miatt kell. De elvben a pályák nagy részén tényleg szabadon lehet majd nyomni végig. Ez stratégiai opciókat is ad, választhatunk, hogy nyomjuk végig, vagy inkább vigyázunk a gumikra, kinek mi fekszik jobban.”