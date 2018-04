Bár csak a 6. helyről indult, Daniel Ricciardo a biztonsági autó időzítésének és a Red Bull gyors és tökéletes taktikai húzásának köszönhetően nagyszerű hajrával szép győzelmet aratott a múlt hétvégi Forma-1-es Kínai Nagydíjon, ám az idén lejáró szerződésű ausztrál azt mondja, a sanghaji siker önmagában még kevés ahhoz, hogy meggyőzze a szerződéshosszabbításról:

“Egyértelműen a legjobb autóban szeretnék ülni. Úgy gondolom, hogy a múlt hétvégén bizonyítottam, hogy amikor lehetőségem adódik a győzelemre, akkor be is tudom húzni azt. Bírom ezt a nyomást, az intenzitást. Ha még nyerünk pár futamot a Red Bull-lal, akkor nagyon vonzó lesz a maradás, de ha nem, akkor asszem vannak még más lehetőségek is” – mondta az ausztrál Channel 10 műsorában kedden, utalva arra, hogy 2019-re a Ferrarinál és a Mercedesnél is lehet üresedés.

A kérdésre, hogy ha a Red Bull nem erősödik tovább, akkor nem is tartja-e opciónak a hosszabbítást, így felelt: “Így van. Kezdettől fogva ezt mondtam. A mostani győzelem jó pont, de ha aztán egész évben hatodik helyeken érek célba, akkor nem épp vonzó lehetőség.”

A győzelemmel Ricciardo egyelőre ott van a pontverseny élmezőnyében, mindössze 17 pont választja el az éllovas Sebastian Vetteltől, ugyanakkor nagyon korainak tartja még arról beszélni, hogy a bajnoki címért folyó küzdelem szereplője lenne:

“Korai lenne még kijelenteni, hogy a bajnoki címért küzdhetünk csak azért, mert nyerünk a múlt hétvégén. Rendszeresen kell győznünk, hogy bizonyos legyen. De ha két hét múlva Bakuban megint nyerni tudunk, akkor valószínűleg már igennel felelek.”