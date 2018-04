Fernando Alonso 2014 végén elhagyta a Ferrarit, ugyanis öt év alatt nem sikerült bajnoki címet szereznie az olasz csapattal. A spanyol 2015-re a régi sikerpartner Hondával összeállt McLarenhez igazolt, ám ott nemhogy a világbajnoki cím, hanem még a pontszerzés közelébe is ritkán került, három év alatt három 5. hely volt a legjobb eredménye.

A McLaren tavaly búcsút intett a Hondának, a Renault-val folytatják, míg a japán gyártó a Toro Rosso partnere lett. Eddig nem világos, hogy jó döntés volt-e, ugyanis bár Alonso mindhárom futamon pontot szerzett, a kisebbik Red Bull-csapat ifjonca, Pierre Gasly Bahreinben elért 4. helyével máris lepipálta a kétszeres világbajnok legjobb eredményét, a melbourne-i 5. helyet, az pedig csak hab a tortán, hogy a Ferrari idén már tényleg valódi bajnoki esélyesnek tűnik.

A spanyol természetesen nem kerülheti el az ezekre vonatkozó kérdéseket, de láthatóan nagyon unja már a témát:

“2015-ben, 2016-ban a Ferrariról kérdezgettek. Miután elhagytam a csapatot, minden egyes győzelmük, dobogójuk után azt kérdezték, hogy bánom-e, hogy elhagytam a Ferrarit. Eltelt négy év, továbbra is a Mercedes vitte a bajnoki címeket, és most már nem is kérdeznek a Ferrariról, most átváltottak a Toro Rossóra. Na meg a Renault-ra, ahol 2005-2006-ban két bajnoki címet nyertem, és most újra versenyképesek” – mondta Kínában.

“De nem igazán érdekel a többi csapat, viszont vicces, mennyire rápörögnek az emberek az excsapataimra, amikor jobban megy nekik. Kérdezgetnek, de engem nem igazán érdekel.”

Konkrétan a Toro Rosso bahreini 4. helyéről ezt mondta a spanyol:

“Az egy jó hétvégéjük volt. De hogy őszinte legyek, 18 Forma-1-es szezon után nem látom értelmét, hogy bármelyik csapat egy jó eredményét fejtegessem.”