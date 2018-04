Olvass tovább

“Szeretném érteni, hogy miért kellett a biztonsági autóval belezavarni a versenybe. 2014-ben Magyarországon is volt hasonló, amikor az élmenők hátrányba kerültek, mert akkor jött ki a safety car, amikor már elhagytuk a bokszkijáratot.”

“Megértem, hogy ha történik valami és azonnali reakcióra van szükség, akkor nem lehet mindig figyelembe venni, hogy ki hol van épp a pályán, de most két körön keresztül ott volt a törmelék, szóval miért nem küldték be a biztonsági autót fél perccel előbb, és akkor mindenkinek lett volna lehetősége eldönteni, hogy kimegy-e a bokszutcába vagy sem.”

“Nem tudom, ki hol volt (a pályán), de a pályabíróknak másfél-két perc forgalommentesség kell a pálya takarításához, viszont úgy gondolom, hogy nem helyes pont úgy beküldeni a safety cart, hogy az érdemben befolyásolja a versenyt.”

Vettel felvetéséről a versenyigazgatót, Charlie Whitingot is megkérdezték, aki azt mondta, a német által vélt késlekedés magyarázata az, hogy meg kellett győződniük róla, hogy szükséges-e a biztonsági autó bevetése:

“Én nem azt nézem, hogy ki kerül hátrányba és ki jut előnyhöz. Emlékezzünk, pár éve (2014-ben) Nico (Rosberg) vezetett, az első négy autó elhagyta a bokszbejáratot és ők is hátrányba kerültek. Ez ilyen. Nem is igazán értem, hogy miért lett ez most ügy, ugyanis 2015 óta létezik a virtuális biztonsági autó, a safety car meg 20 éve van, és tudjuk, hogy minden bevetésnél lesznek nyertesek és vesztesek. Ha mi azt számítgatnánk, hogy ki jut előnyhöz, aztán próbálnánk úgy intézni, hogy mindenkinek fair legyen… Erre nincs időnk. Nem is ez a dolgunk.”

“Hogy miért tartott addig a beküldés? Szerintem biztosra akartunk menni. Nem akartuk csak azon az alapon beküldeni a biztonsági autót, hogy három-négy csapat kérte. Megkérdeztem a pályaigazgatót, hogy lenne-e elég forgalmi hézag (a takarításhoz), és azt mondta, hogy nem, túl sűrű. Biztosak akartunk lenni benne, hogy indokolt a bevetés.”