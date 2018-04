A Forma-1-ben 2006 és 2016 között versenyző, világbajnoki győzelme után váratlanul visszavonult Nico Rosberg a kiszállás után sem fordított hátat az autóversenyzésnek, az F1-ben szakkommentátorként dolgozik, emellett érdeklődik az elektromobilitás iránt, olyannyira, hogy résztulajdonosként beszállt az elektromos formaautó-szériába, a Forma-E-be.

Részvényesként és sztárversenyzőként ráadásul ő fogja a nagyközönségnek bemutatni a sorozat jövő szezontól használandó második generációs modelljét, a bő egy hónap múlva zajló berlini e-prix-n a volán mögé ül a német.

“Izgatottan várom, hogy beülhessek a Gen2-es autóba. Nagyszerű lesz megtapasztalni, milyen egy nagy teljesítményű elektromos autó, és meglátjuk, tudok-e még vezetni! Még különlegesebbé teszi majd a dolgot, hogy a berlini e-prix-n tehetem ezt meg, hiszem mindig is imádtam a hazámban, Németországban versenyezni” – mondta az egykori Williams- és Mercedes-pilóta.

“A visszavonulásom óta elkezdtem komolyan érdeklődni az e-mobilitási mozgalom és a társadalomra és a bolygónkra gyakorolt potenciális hatása iránt, így jó ideje hiszek a Forma-E-ben rejlő lehetőségben is, ezért is szálltam be befektetőként is.”

A Forma-E következő generációs autóját az 2018 telén induló szezonban vezetik be. Az ötödik idényben már ott lesz a Nissan (a konszerntárs Renault helyét átvéve), a BMW és az Audi is, a nagy német riválisokat követve pedig a hatodik szezontól a Mercedes is beszáll a szériába.