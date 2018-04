A Toro Rosso csapatfőnöke, Franz Tost a futam után agyondicsérte a Hondát és természetesen Gaslyt. Azt mondta, erre az eredményre ő sem számított. „Tegnap Gasly mindent összerakott az időmérőn. Jól rajtoltunk, hihetetlenül jó csatát vívtunk Magnussennel, keményen védekeztünk. Végül célba ért hiba nélkül. Gratulálok, szép munka!”

„A szezon második felébre számítottam arra, hogy mindkét autó a top10-ben végez, időmerőn és versenyen is” – mondta Tost.

A Toro Rosso szerelői is örültek az elért eredménynek, ez volt a csapat történetének hetedik top4-es eredménye.

This is what @PierreGASLY‘s P4 means to @ToroRosso 😃 🙌 👏#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Y8ihEnnlIk

— Formula 1 (@F1) 2018. április 8.