A Haas-főnök Günther Steiner is ugyanígy nyilatkozott: “A részleteket zárt ajtók mögött beszéljük meg. Ebben egyeztünk meg, így tartanunk is kell magunk hozzá. Remélhetőleg végül egy mindannyiunk számára jobb F1-gyel állunk elő!”

“Úgy gondolom, hogy sikerül elkerülnünk, hogy kiteregessük a délelőtt elhangzottak részleteit. Ebben minden csapat és Chase (Carey, vezérigazgató) és Ross (Brawn, sportigazgató) is egyetértett. Összességében jó benyomást tett ránk a tájékoztató, szerintem jó irányba indultak. Persze sok részletet kell még tisztázni, de erre zárt ajtók mögött kerítünk sort” – magyarázta a McLaren-vezér Zak Brown.

Steiner ugyanakkor annyit elárult, hogy pontos részletekről, menetrendről nem volt szó pénteken: “Hát, valahol a kívánságlista és a terv között volt a dolog, szóval amolyan tervezet. Még nem terv, de nem is csak valami ötlet, valami a kettő között. Jó kiindulópont. Nagyon jó, ami azt illeti.”

A Williamset irányító Claire Williams is pozitívan beszélt: “Tisztában vagyok vele, hogy korábban is voltak már hasonló megbeszélések, amikből aztán semmi nem lett. De úgy érzem, hogy most nem lehet legyinteni ezekre a megbeszélésekre, én legalábbis így éreztem.”

“Végtelenül pozitívan távoztam a mai találkozóról. Úgy voltam vele, hogy bontsunk pezsgőt, hiszen ha a Liberty és az FIA keresztülviszi, amiről szó volt, akkor a csapatunk jövője biztos. Nem azt mondom, hogy most bajban vagyunk, de a jelenlegi pénzügyi egyenlőtlenségek mellett a Williams túlélési esélyei közép- és hosszú távol elég sötétek voltak. De minden, amit most bemutattak, a pénzek elosztásától a költségplafonig, pontosan az, amit mi szerettünk volna látni 2021-től, szóval nagyon elégedett vagyok a tervezetekkel.”

Egy-két részlet a titoktartás ellenére is kiszivárgott, tudjuk például, hogy 2021-től a Ferrari jelenlegi évi 100 millió dolláros részvételi bónuszát 50 millióra csökkentenék, a csapatok kiadásait pedig 150 millió dollárban korlátoznák (nem számítva a versenyzők és a felsővezetők fizetéseit és a marketingkiadásokat).

A 150 milliós költségplafonra a Mercedes-főnök Toto Wolff elutasítóan is reagált:

“Nagyon sok olyan dolgot is végzünk az erőforrással, amiből a partnereink is profitálnak, szóval ez az összeg túl alacsony a nagycsapatok számára, de ha a Libertyvel áttekintjük a részleteket, találhatunk valami kompromisszumot. Ez az összeg nem lesz tartható, de talán lehet valami észszerű megoldás, azért mindannyian ugyanabban a valóságban élünk.”