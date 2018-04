A Forma-1 amerikai tulajdonosa, a Liberty Media reformjai keretében 2018-ra véget vetett a grid girlök alkalmazásának, a rajtrácson az idei évtől a modelleket helyi autóversenyző-palánták váltják.

Sokan üdvözölték a régimódi, szexista szokás eltörlését, mások ugyanakkor fájlalják a hagyomány eltűnését, ráadásul még nőellenes élt is felfedezni vélnek a lépésben.

Az utóbbi csoportba tartozik a Monacói Nagydíj főszervezője, Michel Boeri is, aki azt mondja, a május végi utcai futamon idén is lányok lesznek a rajtrácson:

“Semmi gondunk a Libertyvel a grid girlök ügyét kivéve. A lányok most is ott lesznek a rajtrácson, csak nem tartanak majd táblákat. Kommunikációs hoszteszek lesznek. Gyönyörűek, a kamerák most is őket mutatják majd” – nyilatkozta a Monaco-Matinnek.