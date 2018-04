Lewis Hamilton jelenlegi mercedeses szerződése idén lejár. A négyszeres világbajnok már tavaly tél óta tárgyal a csapattal a hosszabbításról, elvileg mindkét fél nagyon akarja a közös folytatást, ám az aláírás csak nem akar odakerülni a dokumentum végére.

Bahreinben csütörtökön az angol arra utalt, hogy a döntése azon is múlhat, mit is jelent be pénteken, azaz ma a Forma-1-tulajdonos Liberty Media a 2021-es reformtervei keretében.

“Elég izgalmas időszak ez a Forma-1 számára. Holnap jön a bejelentés arról hogy, milyen lehet a Forma-1 jövője. Ez akár befolyásolhatja is a döntésemet, hogy milyen hosszú időre szerződjek, hogy mit is csinálok majd.”