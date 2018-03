Ausztrália

The Age: “Ismét Lewis Hamilton volt a leggyorsabb Melbourne-ben, de ismét kicsúszott a kezéből a győzelem. Vettel kihasználta a Mercedes hibás számításait, és egymás után másodszor nyert az Albert Parkban.”

Herald Sun: “Hamiltont meglopták Ausztráliában. A leggyorsabb pilóta a leggyorsabb autóban a leggyorsabb volt a rajtnál, mégis másodikként intették le, pedig remekül versenyzett.”

The Australian: “Vettel előrecsempészte magát Hamilton mellett. Miután milliókat költöttek az autók fejlesztésére, majd órákon át teszteltek a barcelonai télben, hogy még nagyobb hírverés előzze meg Hamilton és Vettel párbaját, az idény első futamát egy biztonsági autó döntötte el, amelyik nem is volt a pályán.”

Németország

Bild: “Egy komputerhiba révén Vettelnek az ölébe hullott a győzelem. A favorit Hamilton helyett a német nyert az idénynyitón.”

Süddeutsche Zeitung: “Rosszul okoskodtak a mérnökök, a lassabb autó győzött Melbourne-ben. Egy szoftver-defekt miatt Vettel ért elsőként a célba, míg Hamilton töprenghet, hogy az ösztönei helyett miért a rossz számítógépes adatokra bízta magát.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung: “A szerencsés flótás. Vettel legyőzte a Mercedes stratégiai programját. Hamilton egy kalkulációs hiba miatt nem gyorsított.”

Die Welt: “Álomszerű kezdés. Vettel sikeréhez egy mercedeses szoftverhiba és a Ferrari-vásárló Haas hanyag szerelőcsapata is kellett. A Scuderia a meglepő diadal után szerény maradt.”