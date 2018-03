A glóriának becézett fejvédő keret első Forma-1-es feltűnése óta vonnak párhuzamot a biztonsági eszköz és a flip-flop (idősebbeknek: “vietnami”) papucsok között, ezt emeli most hivatalos szintre a McLaren.

A brit csapat autójára szerelt glórián a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon egy másik brit cég, az ilyen papucsokat (is) gyártó szabadidőmárka, a Gandys reklámja szerepel majd. A cég egyébként komoly karitatív munkát is végez, profitja 10 százalékát jótékonysági célokra fordítja Délkelet-Ázsiában, iskolákat építenek és finanszíroznak alapítványukon keresztül.

Hello, halo. When #F1 inspiration strikes for a great cause. McLaren goes feet first in our flip-flop collaboration with @GandysLondon: https://t.co/dX4uUIlIvp #HaloEdition pic.twitter.com/4MMMHTiidS

— McLaren (@McLarenF1) March 16, 2018