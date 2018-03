Bár a versenyzők sosem soroltak be egyöntetűen az idén kötelezően bevezetett fejvédő keret, az ún. glória mögé, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, Jean Todt nagyon nem veszi jó néven, hogy egyesek még most is kritizálják az eszközt, ugyanis állítása szerint a pilóták szakszervezete, a GPDA kérte az újítást.

“Rövid az emlékezetük, ugyanis a versenyzők kérték. 2015. december 16-án kaptam egy Sebastian Vettel, Jenson Button és Alex Wurz (akkori GPDA-vezetők) által aláírt levelet, amelyben sürgették a fejvédők bevezetését. Én azt mondtam, rendben, itt vagyunk, hallottuk a kérést” – nyilatkozta Todt egy londoni rendezvényen kedden.

“Azon nyomban kiemelt feladattá tettük ezt a műszaki stábnál. Aztán 2016. július 27-én tartottunk egy megbeszélést, amiről tudtak a pilóták is, és azt kérték, legyünk határozottak, tartsuk tiszteletben a biztonságot illető kérésüket, ezért el is döntöttük a kérdést.”