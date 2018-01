“Egy kicsit ijesztő, nem is kérdés” – mondta a kétszeres F1-világbajnok a fékhibáról. “Kétszer is megtörtént az első kanyarban, ahol 300-310-ről kéne fékezni, aztán egyszer csak nincs lassulás. Éjszaka a gumifalat, a menekülőutat sem látni jól, szóval így még ijesztőbb volt. De ez van, az ember igyekszik visszavinni az autót a garázsba.”

Alonso persze elsősorban a tapasztalatgyűjtés miatt ment a daytonai versenyre, idén vagy 2019-ben ugyanis szeretne megpróbálkozni a Le Mans-i 24 órással. A mostani hétvége jó lecke, jó ízelítő volt számára.

“Ha és amikor Le Mans-ba megyek, legalább már nem az első ilyen futamom lesz. Felkészültebb leszek majd az edzések, a verseny, a pilótaváltások, a kommunikáció, a szükséges pihenés tekintetében. Jobban tudom már, hogy mennyi időt kell a garázsban tölteni, mekkora koncentrációt kíván a verseny, hogyan kell felkészülni a beszállásra” – magyarázta.

The nightsky is slowly turning blue at #Daytona24 as the sun begins to rise. Car #23 is currently P13 in class with @alo_oficial behind the wheel. 🇺🇸 pic.twitter.com/YmoJgvGYzl

— McLaren (@McLarenF1) January 28, 2018