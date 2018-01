A Pirelli 2011 óta a Forma-1 kizárólagos gumiszállítója, az olaszok szerződése 2019 végéig érvényes. Az elmúlt években többször felmerült, hogy esetleg visszatérne a sorozatba a Michelin, egy felmérésen pedig a rajongók 69,4 százaléka válaszolt úgy, hogy jó lenne egy újabb gumiháború.

Mario Isola, a Pirelli versenyigazgatója szerint ugyanakkor nem reális gumiháborúról álmodozni. “Jelenleg minden egyes csapat ugyanazokat a gumikat kapja, szóval mindenki ugyanarra a teljesítményre képes az abroncsok területén” – mondta Isola.

“Ha verseny van, az növeli a költségeket, mert tesztelésre van szükség. Lesznek élcsapatok a középmezőnyhöz és a kisebbekhez képest jobb termékkel, mert már nem kell kötelezően ugyanazt kapnia mindenkinek.”

“Talán két-három gumigyártóval lehetne néhány olyan csapat, amely a győzelemért küzd, a többiek viszont szenvednének. A gumikkal könnyű fél vagy akár több másodpercet találni, így nőne a különbség a jelenlegi szinthez viszonyítva.”

“Ami az idei szezont illeti, a tavalyi három élcsapat ezúttal is ott lesz az élmezőnyben, és számítunk néhány meglepetésre is. A Renault biztosan versenyképesebb lesz, valószínűleg a Force India is. Remélhetőleg érdekes bajnokság előtt állunk.”