Olvass tovább

Közismert, hogy Alonso valamikor, talán már idén szeretne elindulni a Le Mans-i 24 óráson, nem is titkolja, hogy a daytonai versenyen méri fel, neki való-e a hosszútávú versenyzés.

“Ez a futam amolyan első lépés a hosszútávú versenyzés terén, hogy lássam, milyenek ezek a versenyek, mennyire élvezem. Remélhetőleg pozitív lesz a válasz. A daytonai 24 órás után jobban átlátom majd ezt a szakágat, és természetesen az egyik célom a Le Mans-i győzelem és a hármas korona. Szóval nagyszerű lenne ha sikerülne az idei évbe beilleszteni a Le Mans-t, hiszen idén nem leszek ott az Indy 500-on, jövőre pedig megint megpróbálkozhatnék azzal.”

“Itt nagyjából ugyanaz lesz a cél, mint Indianapolisban volt: először is, hogy megtanuljam az eltérő vezetési technikákat, hogy tanuljak a hosszútáv-specialistáktól, hogy a 24 óra végén jobb pilótaként távozzak. Most először indulok hosszútávú versenyen, most először vezetek prototípus-sportkocsit, először versenyzek majd éjszaka, először vezetek majd úgy, hogy a pályán GT-autók is lesznek ugyanakkor, szóval sok lépésről lépésre ismerkedek mindennel. Nagy kihívás, de ahogy Indianapolisban, most is készen állok, szeretném kiélvezni, ha pedig versenyképes leszek, látom a lehetőséget, igyekszem majd kihasználni.”