Az Aston Martin két éve van jelen a Red Bull Racingnél névadó szponzorként, de a csapat valamiért csak 2018-ra vette fel a brit luxussportkocsi-gyártót az alakulat logójába. Így fest az új logó:

Meeting the new #F1 year, with a fresh new look 👊 @astonmartin pic.twitter.com/AvFsC7fIC7 — Red Bull Racing (@redbullracing) January 2, 2018

Az Aston Martin az egyszerű brandingen túl is is érdeklődik a Forma-1 iránt, nem titok, hogy nagy eséllyel motorszállítóként is belépnek a 2021-es új formula bevezetésekor. Logikus lenne, hogy a Red Bull-lal és az energiaital-gyártó kisebbik csapatával, a Toro Rossóval lépjenek partnerségre, ám nem kizárt az sem, hogy végül más alakulatokkal (is) szövetkeznek majd, írja a Motorsport.com.

“Nagy vonalakban kiszámoltam már a motorgyártás költségeit és az erőforrások lehetséges árát. Az F1-ben számításba kell venni az immateriális tényezőket is, a marketingértéket, ami nem feltétlenül megfogható, viszont remélhetőleg lecsapódik az autóeladásokban, ezért is csináljuk ezt” – magyarázta az Aston Martin CEO-ja, Andy Palmer az oldalnak.