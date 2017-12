A Forma-1-ez három év fél évtizedig diktátorként irányító Bernie Ecclestone-nak nagyon betett, hogy a sportág idén januárban érkezett új tulajdonosa, az amerikai Liberty Media első lépéseként letette őt, a “nyugalmazott elnöki” pozícióba buktatták. A 87 éves angol idén a karácsonyi üdvözlőlapján is a Liberty Mediát ekézte, sőt, talán fenyegette is:

“Eltelt egy év, újra itt a karácsony ünnepe, mindenki elgondolkodhat, idén mit nem kellett volna tennie, és mit fog tenni jövőre.

Sok boldogságot!

Bernie” – szólt az üzenet.

Az üdvözlőlap képes felén a Forma-1 volt ura vesszőparipáját vette elő: az új tulajdonos Liberty hat USA-beli futamot illető, eddig eredménytelen tervét gúnyolta ki – “Chase (Carey, F1-vezér) igyekszik nem elbukni a hat amerikai F1-futam felé vezető úton” -, rámutatva, hogy “egy kis baráti segítséggel” ő maga viszont milyen ügyesen vitte el az F1-et a világ minden tájára. Bónusz: az FIA-elnök Jean Todt angyalkaként Ecclestone-t figyeli mosolyogva.

Bernie's latest Christmas card appears to contain a bombshell inside. What on earth could he be referring to……🤔 pic.twitter.com/tMXT3wk5Pz

— Formula Money (@FormulaMoney) December 23, 2017