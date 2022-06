Korábban már beszámoltunk róla, hogy idén a szokásos egy helyett kettő hivatalos Forma-1-es játékot is kapunk. Az újdonságként érkező másodikban azonban nem vezetési tudásunkat kell megcsillogtatni, hanem azt kell bebizonyítani, mennyire is vagyunk jó csapatfőnökök, akik sikerre vezetik alakulatukat.

Az elmúlt három hónapban egyre több információt szivárogtatott a fejlesztő Frontier Developments az F1 Manager 2022-ről. Többek között beleláthattunk a játék működésébe is, ami sokkal szebb és látványosabb, mint amire a múltbeli címek alapján számíthattunk volna. Az alábbi videó segítségével bárki meggyőződhet erről:

A videót végignézők pedig már azt is tudják, hogy a játékot korábban megvásárlók már augusztus 25-től játszhatnak az új címmel. Ők 10 százalékos kedvezményben is részesülnek az eredeti 55 eurós (21 400 forintos) árhoz képest is. A ráérősek öt nappal később, augusztus 30-ától játszhatnak a menedzserjátékkal, melyben a Forma-1-es mezőny mellett a Forma-2 és a Forma-3 pilótáit is leigazolhatjuk a csapatokhoz.