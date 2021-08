Idén már volt egy elképesztő rekord, júliusban a Heritage aukciósház közleménye szerint egy 1996-os Super Mario 64-ért rekordárat, 1,56 millió dollárt (467 millió forintot) fizettek ki, ennyi pénzt még sohasem adtak egyetlen videojátékért sem. Az árverési ház nem hozta nyilvánosságra, hogy ki volt a vásárló.

Nehezen hihető, de már most sikerült túlszárnyalni ezt az összeget. Egy szintén anonimitást kérő vásárló 2 millió dollárt, azaz valamivel több mint 600 millió forintot fizetett egy bontatlan csomagolású NES-re kiadott Super Mario Bros.-ért.

Az 1985-ös játék így most az abszolút rekorder, de messze még az év vége, lehet, hogy ezt az árat is túl tudja licitálni majd valaki.

Punks, X-Men, Declarations, and some news...



🏆A NEW WORLD RECORD on Rally🏆



...w/ the $2,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title.



Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9