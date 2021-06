Egyre élesedik a civil űrverseny, a SpaceX már a bolygóközi expedíciókra készül, a Blue Origin bejelentette első fizetős útját az űrbe, a Virgin Galactic pedig szintén pár lépésre van az éles repülésektől. Közös bennük, hogy mindegyik vállalkozás mozgató rugója a hatalmas robajjal üzemanyagot égető rakéta-hajtómű.

Ezért érdekes színfolt a palettán a floridai székhelyű Space Perspective, ami a meterológiai ballonok világából ötletet merítve, egyszerűen egy gigantikus léggömbre kötött kabint engedne fel. A ballonra függesztett kapszulából 360 fokos panoráma nyílik a Földre, a járműben pedig az utazótér mellett mosdó és bár is helyet kap. Egyszerre nyolc utast képes szállítani, és nagy előny, hogy itt nincs szükség orvosi alkalmasságra. Mivel nincs testet gyötrő óriási gyorsulás, csak lassú emelkedés, így bárki élhet a lehetőséggel.

A ballon egészen 30 kilométeres magasságig emelkedne kellemesen lassú tempóban. Ez még technikailag nem teljesen az űr, inkább csak a határa, ám a cég szerint így is nagyszerű látványban lenne részük a kuncsaftoknak. Amikor eljön a földre való visszatérés ideje, az óriási léggömb elkezdi leereszteni a levegőt, és a kapszula végül vízen landol. A Space Perspective rendszere hasonló a SpaceX-éhez, mivel egy speciális, kifinomult modellezéssel ellátott hajó közvetlenül a leszállóhely mellett helyezkedik el.

