Nem a leggyorsabb, de az egyik legcukibb BMW az Isetta, melyet 1955-től 1962-ig gyártottak. Az eredetileg 2,3 méter hosszú és 1,4 méter széles autó mindössze kétszemélyes, az utastérbe pedig az orrát, mint ajtót kinyitva lehet beszállni. Motorja a kalaptartó alatt rejlik.

Eredetileg pénzügyi okok motiválták a bajor autógyártót, hogy apró autókat gyártson, manapság azonban részben a rajongás hajtja a különböző cégeket, hogy valami hasonlóval rukkoljanak elő. Könnyen lehet, hogy csatlakozik hozzájuk a LEGO is.

Oldalukon, ahová bárki beküldheti saját LEGO-szettjének ötletét, annyira népszerű egy dán építő Isettája, hogy arra a játékgyártónál is felfigyeltek már. A modell jelenlegi állapotában 851 építőelemből állna, kirakva pedig 22 cm hosszú, 13,2 cm széles és 12,8 cm magas lenne. Készítője elmondása szerint a legnehezebb rész az ajtóra szerelt kormánymű kialakítása volt, de végül sikerült megoldania a feladatot.

Az Isetta ötlete eddig 4465 pozitív visszajelzést kapott, és még bő hét hónapja van arra, hogy összegyűjtsön tízezer támogatót. Ekkor a játékgyártó fejesei megvitatják, hogy a projekt megállná-e a helyét boltban megvásárolható szettként. Ha igen, elvégzik az esetleges szükséges módosításokat, melyek egyszerűbbé, vagy az autók esetében még valósághűbbé tehetik a végeredményt.

