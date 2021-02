Annak ellenére, hogy még nem jutott el a gyártósorig, megjárta a hadak útját a villanyos „szappantartó”. Az első prototípus a Genfi Autószalonon kis híján egy targoncabaleset elszenvedő alanya lett, majd a Microlino és korábbi partnere, az Artega közötti jogi hercehurca is akadályt gördítette a projekt elé.

2015-ben indult útjára a Microlino projektje, melyet a BMW Isetta ihletett; a két törpeautó között egy különbség van: a hajtása. A Microlino – amit 2016-ban mutattak be először a nagyközönségnek – elektromos erőforrással kerül majd forgalomba, szemben az őssel, amelyben benzines motor dolgozott.

Olvass tovább

Ha a koronavírus-járvány miatt nem törölték volna, a 2020-as Genfi Autószalonon debütált volna a nyilvánosság előtt, így viszont egészen mostanáig váratott magára a Microlino 2.0 bemutatkozása. Sokkal biztonságosabb – a cég bevallása szerint is – a frissített változat, amit az alábbi kép is alátámaszt:

Ugyanakkor a teljes specifikáció még nem ismert, ami nem is csoda, hiszen az európai országok többségében még csak nem is minősítik autónak, viszont ha erre sor kerül, a Renault Twizy és a Citroën Ami konkurenciája lehet. A 2,4 méteres autót egy kicsi, hátulra szerelt villanymotor fogja hajtani, két akkumulátorának hatótávolsága pedig 125, illetve 200 kilométer.

Az első példánnyal már a próbaútra is sor került, összesen pedig öt prototípus kapcsolódik be a tesztelési fázisba. Ha jól haladnak a tesztek, illetve az Európai Uniótól is kézhez kapják néhány hónapon belül a szükséges engedélyeket, szeptemberben megkezdődhet a sorozatgyártás. Az első példányokat még az év vége előtt átadhatják tulajdonosaiknak, a Microlino ára amúgy 12 ezer euróról, vagyis 4,3 millió forintról indul.