A legtöbben úgy vigyázunk az autónkra, mint a szemünk fényére, legyen az akár öreg, használt, sokat futott, vagy vadonatúj. A németországi Fahrengold is ebből építkezve építette meg egyedülálló garázsát, mely gyakorlatilag egy autógalériaként is felfogható. Az FG1 névre hallgató ingatlan félig megerősített alumíniumból, félig biztonsági üvegből készült, és kül-, illetve beltérre is helyezhető, építhető.

A képre kattintva galéria nyílik

Minden egyes autókalitka a megrendelők egyedi igényeinek megfelelően készül. A színes falaktól és a szabályozható LED-világítástól kezdve a különböző tárolórekeszek méretén át a hálózati csatlakozókig mindent személyre lehet szabni, de ezen a szinten már vétek lenne olyan garázst rendelni, melynek nincs padlóvilágítása vagy éppen elektromosan nyíló ajtaja. Az FG1 mindezek mellett aktívan szellőzteti a légteret, de fűthető, illetve hűthető is.

A biztonságról a felépítményen túl mozgásérzékelők, belső kamerarendszer és számos riasztó is gondoskodik, így az autó mindig biztonságban van az üveg mögött. A rendszer árát csak kérésre árulják el, de illúzióink ne legyenek: biztosan egy vagyont kérnek a Fahrengold FG1-ért.