A brit Vibrant Vegan viszonylag rendszeres kínál álommelónak tűnő lehetőségeket: két évvel ezelőtt azzal népszerűsítették a vegán életmódot, hogy pénzt kínáltak a világ állatoktól mentes ételeinek értékeléséért.

Ezúttal nagyobb célt tűzött ki maga elé az ételcég: egy vérbeli húsevőt akarnak arról meggyőzni, hogy a növényi eredetű ételek is lehetnek finomak. Mindehhez a motivációt 50 ezer font (20,2 millió forint) jelentené: az összegért cserébe annyit kérnek, hogy negyed évig nem szabad semmilyen állattól származó táplálékot fogyasztani, és a közösségi médiában másokat is ösztönözni kell arra, milyen jó is vegánnak lenni.

A Vibrant Vegan szerint az egészhez egy kutatás adta nekik az ötletet. A 15 ezer húst fogyasztó részvételével zajló felmérésből kiderült, hogy 34 százalékuk kíváncsi arra, milyen is a vegán életmód.

A vállalkozó kedvűeknek január 25-éig van lehetőségük jelentkezni a felhívásra, a vegán kaland pedig február elsején kezdetét is veszi. A pénzdíjat egyébként meg is lehet duplázni: ha a szerencsés kiválasztott becsülettel letudta a három hónapot állati táplálék nélkül, és ugyanerre képes további kilenc hónapig, akkor 100 ezer font (40,4 millió forint) üti a markát.