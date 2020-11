Szombaton nyitotta meg kapuit a közép-lengyelországi Mszczonówban épült Deepspot nevű létesítmény, mely hivatalosan is a világ legmélyebb medencéje. A 45,4 méter mély verembe 8 ezer köbméter víz fér – ennyivel 20-szor is fel lehetne tölteni egy 25 méteres úszómedencét.

A medencét elsősorban búvároknak tervezték, akiknek így nem kell elutazniuk valamelyik tengerpartra, hogy igazán mélyre merülhessenek. A víz alatti részt ennek megfelelően is rendezték be: van itt elsüllyedt hajó, maja műrom és bebarangolható alagút is. “Mint a búvárok óvodája” – mondta egy oktató, aki a megnyitón részt vett.

A szórakozási célon kívül a Deepspotot a tűzoltók és a hadsereg is használni fogja, adottságai miatt ugyanis tökéletes gyakorlóhelyszín a 40 millió zlotyból (3,2 milliárd forintból) épült létesítmény.

Az 5 ezer köbméter beton felhasználásával készült medence azonban nem lesz örökké rekordtartó: már épül Nagy-Britanniában az új rekorder, az 50 méter mély Abyss.