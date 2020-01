Nyilván nem szükségszerű, hogy mindenkinek aranyere legyen, sőt. De tény és való, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor várható, hogy “kijön” ez a kellemetlen betegség. Ha sokat ülsz rendkívül kemény felületen, például deszkán, akkor az nagyon megviseli a végbél tájéki ereket, de a szülés miatti haskompresszió is előhozhatja. Az ülőmunkáról nem is beszélve, hiszen az emberi testet alapvetően nem arra találták ki, hogy 8-10 órát egy helyben üljön. Régebben az aranyeresség úgy 50 év körül jelentkezett, napjainkra már jellemző, hogy 30 év körüli felnőtteknek is szembesülniük kell ezzel a problémával.

Az aranyérrel való első találkozás szinte mindig fájdalommal jár. Mindenkinél más-más idézheti elő mindezt, de az orvosok szerint civilizációs betegségről van szó, becslések szerint az emberek harmadát érinti ez a probléma. Hozzá kell tenni: anatómiai eredete is van, hiszen kialakulását a kétlábon járás idézte elő, mivel a végbél tájéki vénás fonatokban nincsenek billentyűk, így a vér is nehezebben távozik onnan.

Arról nem is beszélve, hogy hajlamosak vagyunk egyoldalúan, rostszegényen táplálkozni. A rengeteg finomított szénhidrátot tartalmazó, cukrokban gazdag étrend előidézheti az aranyeret, mivel a széklet keménnyé válik, ezáltal csak jelentős erőlködéssel, nyomással lehet tőle megszabadulni. Ez a fokozott igénybevétel megterheli a végbéltájéki ereket, könnyebben alakulhatnak ki aranyeres csomók, amelyeket nemcsak a fájdalom miatt érdemes komolyan venni, hanem azért is, mert táptalajt nyújthatnak a rosszindulatú daganatoknak is.

A fájdalom csak a kezdet

A székelés közben, a végbélnyílásnál jelentkező fájdalom általában a vécézés után is megmarad egy ideig, ezért sokan ilyenkor úgy érzik, mintha szögesdrótba ültek volna bele, még akkor is, amikor éppen csak egy kényelmes fotelben készülnének helyet foglalni. A kellemetlen szúró érzés ráadásul nemcsak a toaletten töltött idő, hanem más helyzetekben, például biciklizés közben is előjöhet.

Idővel a fájdalom mellé más kísérőtünetek is megjelenhetnek. A begyulladt aranyér fájdalmas, kemény dudorrá válik, amelyet a végbélnyíláson keresztül is ki lehet tapintani. Ez a dudor időként – például a száraz WC-papírral történő találkozás miatt – vérezhet is, így pecsételő vérzés nyomai fedezhetők fel a fehérneműn, vagy a WC-papíron.

A fenti tünetek észlelésekor valószínűleg még első, vagy második stádiumú aranyered van, de kezelés nélkül a dolog súlyosbodhat is. Harmadik stádiumban ugyanis már nem lehet számítani az aranyeres csomó spontán visszahúzódására, ezért a fájdalom mellett szinte minden alkalommal élénkpiros vérzés alakulhat ki. Sőt, akár nyálkahártya gyulladás is jelentkezhet.

A negyedik stádiumban pedig a végbélből kifordult csomók már nem visszahelyezhetők és a váltakozó erősségű végbélnyílás környéki fájdalom mellett erősebb vérzések is előfordulhatnak. Egyfajta szövődményként pedig akár aranyeres krízis is jelentkezhet, amelyet komolyabb láz is kísérhet.

Kihez forduljak?

Jól látszik tehát, hogy a székeléshez köthető, végbélnyílással kapcsolatos fájdalmakat és tüneteket nem szabad lebecsülni, hiszen akár komolyabb problémákat is előidézhetnek. Éppen ezért, ha ilyet tapasztalsz magadon, mindenképpen keress fel egy proktológust, akivel meg tudjátok beszélni a szükséges kezelést.

Persze, megijedni sem kell, hiszen, ha elég korán “elcsíped” az aranyeret, akkor akár “házi” kúriával, ülőfürdővel, aranyeres kenőccsel vagy kúppal kikezelheted ezt a kellemetlenséget és elfelejtheted a fájdalmas vécézéseket is. Ha az aranyeredet a helytelen táplálkozás idézte elő, akkor nem árt, ha változtatsz rajta és a rostokban gazdag menüre helyezed a hangsúlyt, mert akkor máskor is kénytelen leszel szembesülni ezzel a problémával.

