A hajótest rengeteg növénynek ad majd otthont, ezzel is növelve Prága zöld területeinek számát. A tervezők nem csak egy egyedi épületet akartak a cseh fővárosba illeszteni: szeretnék felhívni a figyelmet az emberiség jövőjét is fenyegető környezeti problémákra. Maga az ingatlan is ebben a szellemben készül, nagy gondot fordítva az energiahatékonyságra már az építkezés során is.

A tető egy kilátónak is otthont ad majd, miután felhúzták a felhőkarcolót. Az ígéretek szerint a magasból teljesen be lehet látni majd Prágát, a vártól kezdve a nemzeti színházon át az összes látnivalóig. A projekt várható befejezési idejéről egyelőre nincsenek információk.