A nagymama családi recept alapján készített töltött káposztáját, a diós bejgliét, vagy a máglyarakását egyáltalán nem könnyű visszautasítani. Ilyenkor a kereskedelem minden szereplője rekordokat dönt. Főként a finomított vagy tartósított élelmiszerek iránt nagy a kereslet, ugyan zöldségből is többet adnak el, ám ezek forgalma messze elmarad a finomított alapanyagokétól. Az év utolsó napjai a pihenésről, a közös családi étkezésekről és a vendégvárásról szólnak. A gyomor ilyenkor gyakrabban telik meg, mint egy átlagos rohanós munkanapon, amikor enni is alig akad idő. Ünnepek alatt a hasűri nyomás fokozódik köszönhetően a kiadós étkezéseknek. A gyomor egyik sajátos jellemzője, hogy minél jobban megtöltik, annál jobban kitágul; ennek következtében pedig lassabban is ürül ki, és a környező szervekre gyakorolt nyomás is megnő.

Ünnepi lakomák árnyékában

Mivel a korábban említett ételek lassan emészthetők, általában sok zsírt és szénhidrátot tartalmaznak, éppen ezért lassabban engedi át őket a bélrendszer. Mivel az ünnepek jelentős részét a meleg lakás kényelmében és pihenéssel tölti az ember, semmilyen fizikai aktivitás sem pörgeti fel a keringésünket, ami kicsit felgyorsítaná az emésztést. A kaja a beleinkben összetorlódik, ami megnöveli a hasüregi nyomást. A hasüreg két ponton kommunikál a külvilággal: fent a szájüreg után a nyelőcső a „bemenet”, lent pedig a végbél a kimenet. A megnövekedett nyomás ezen a két helyen okozhat ilyenkor problémákat. Megjelenik a reflux és az aranyér.

Az aranyérbetegség azért alakul ki, mert nyomás alá kerülnek a kismedencei vénák, emiatt kitágulnak, faluk lassan elvékonyodik és súlyos esetben a nyomás kitolhatja őket a végbélnyíláson kívülre. A folyamat kísértetiesen hasonlít arra, mint ami cipekedésnél, köhögésnél, vagy súlyemelésnél történik, csak itt a nagy mennyiségű étel feszítése okozza. A sok evés tehát nem közvetlenül okoz aranyeret, hanem közvetve, egyrészt a hasűri nyomás fokozása révén, másrészt a szinte garantált székrekedéssel járó erőlködés, préselés miatt alakul ki. Általában az első tünetek közé tartozik a piros vér a papíron vagy a széklet felszínén. Előfordulhat persze a végbél tájékának viszketése, a fájdalom székelés közben.

Visszatérés

Ha az új évben vissza akarunk térni az egészséges, aranyeret kevésbé kockáztató rost- és vitamindús táplálkozáshoz, akkor ne finomkodjunk a fokozatossággal. Az életmódváltást nem szerencsés ’majd holnap’ kezdeni, mert holnap meg holnap utánra fogjuk halasztani. De akkor mikor érdemes elkezdeni? Hát tegnap.

Mivel az ünnepek alatt jellemzően több alkoholos és cukros ital fogy, ezért az új év első hónapjában érdemes mielőbb visszatérni az alkohol- és cukormentes italokhoz, mert ez segíti az emésztést, valamint a jó keringés fenntartását. Hazánkban a csapvíz is teljesen megfelel erre a célra, amiből legalább napi 2-2,5 liter fogyasztása az ideális. Érdemes mindemellett kiemelt figyelmet fordítani a testmozgásra is. Már napi 30 perc sétának is kifejezetten kedvező hatása lehet: legalább ennyi ideig tartó mozgás csökkenti a vérnyomást, javítja a vérkeringést, valamint támogatja a szervezetet a védő hatású HDL-koleszterin szintjének növelésében. A séta ráadásul segít a testsúly szabályozásában is: 30 perc alatt például 120-180 kalóriát éget el a szervezet, így a séta akár a hasi zsír mennyiségét is csökkentheti. És mivel a fizikai aktivitás serkenti a bélmozgást, ennek köszönhetően segít megelőzni a székrekedést is.

