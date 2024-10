A Forma-1 sosem volt még olyan népszerű, mint ma, a versenyszériáért évről évre egyre többen rajonganak, ráadásul a közönség jelentős része a legfiatalabb korosztályból kerül ki.

Logikus, hogy a sportág igyekszik őket több formában is megszólítani, elérni, például játékokkal is. Nemrég jelentették be, hogy 2025-től a dán Lego a széria összes csapatának autóit piacra dobja majd, most pedig azoknak érkezett jó hír, akik építgetés helyett azonnal megjáratnák az F1-eseket.

A Forma-1 a Mattellel lépett együttműködésre, hogy a közeljövőben a Hot Wheels égisze alatt érkezzenek a csúcskategória modelljei. A több mint 150 országban jelen lévő kisautómárka a világ legnépszerűbb játékai közé tartozik, sőt, 2023-ban az Single 1:64 modellcsaládjuk volt a legnagyobb számban eladott játékszer.

A partnerség bejelentéséhez rögtön termék is kapcsolódik: a Hot Wheels első F1-es kisautója egy limitált kiadású, 1:64 méretarányú, teljesen fémből készült kasztnis modell egyedi, fehér-szürke-fekete festést kap, melyen – a márka bemutatkozásának évére utalva – a 68-as rajtszám szerepel, de természetesen megjelenik rajta a Forma-1 logója is. A játékautóhoz három szett, cserélhető Pirelli-gumis kerék is jár.

A gyűjtők kedvéért a 12 300 forintos áron előrendelhető F1-es modell a „Kar Keepers” csomagolásban érkezik, persze aki játszani szeretne, nyugodtan ki is bonthatja majd.

A valódi csapatos változatok várhatóan 2025-ben kerülnek majd piacra.