Az egyrészt motorikusan még fejlődésben lévő, másrészt a használati és vagyontárgyak értékét nem igazán érző gyerekek bizony az autóban is koszolnak, sok szülőnek okoz fejfájást a szétszórt ropogtatni való, a kilöttyintett üdítő, a sáros lábbal összerugdosott üléstámla és a szurtos kézzel összemaszatolt felületek.

Az Egyesült Királyságban több mint ötmillió autós szülő is egyben, ám a kicsik szállítása, még pontosan az általuk okozott rendetlenség és piszok miatt 41%-uk nem mer fuvart ajánlani ismerőseinek, mert szégyellik, milyen állapotban van az autójuk beltere, derült ki a Škoda brit vezérképviselete által készíttetett felmérésből.

29% azt mondta, még rokont sem szívesen ültetnének az autójukba, míg 10% a munkahelyen sem parkolna, nehogy a kollégák meglássák, milyen disznóól van családi járgányukban. Más kérdés, hogy a válaszadók 25%-át egyáltalán nem zavarja a jelenség, 22% azt vallja, hogy a rumli és piszok mindössze azt bizonyítja, hogy a család belakta az autót.

A másik véglet az a 10%, akik legszívesebben a roncstelepre vinnék négykerekűjüket, mert annyira koszos a gyerekek miatt, enyhébb megoldásként 27% elismerte, megfordult már a fejükben, hogy kitiltják a porontyokat az autóból, 23% pedig azt mondta, volt már olyan, hogy a sírás kerülgette őket látva, mit műveltek a gyerekek a kocsi belterével.

A legtöbben a szétszórt csipszekre panaszkodtak, de szinte ugyanennyien mondták, hogy a kiöntött italokkal és a szétmorzsált kekszekkel keserítik meg életüket a kicsik. A gyerekek által okozott, legnehezebben kitakarítható szennyeződésként a kiömlött italokat, a csokoládét, majd az egyéb édességeket sorolták az autós szülők.

Érdekesség, hogy bár sokakat zavar az ilyen piszok, rendetlenség, a felmérésből az derült ki, hogy mindössze a szülők 12%-a tisztítja azonnal, amit kell. Azok harmada (33%), akik nem lépnek azonnal akcióba, néhány nap után gyürkőznek neki a takarításnak, 14% egy-két hetet vár ezzel, minden huszadik válaszadó pedig csak havonta fut neki a tisztításnak.

A Škoda a szigetországban ismert tévés személyiséget, a „profi rendrakó” Dilly Cartert kérte fel, hogy néhány tanáccsal segítse az autós szülőket – ezek természetesen hazánkban is ugyanúgy érvényesek.

Gyűjtsd egybe a szemetet! – Hosszabb utakon mindig legyen egy erre a célra szánt zacskó, szatyor, minden hulladék azonnal kerüljön oda! Škoda-modellek esetén akár a beépített szemetesekbe.

Rendszerezz, tarts rendet! – Gyerekekkel mind az utastérben, mind a csomagtartóban megjelennek, elszaporodhatnak a különböző játékok, mesekönyvek, kabátok, játszós lábbelik, ki tudja mire való akármik – a legokosabb, ha ezeknek meghatározott helye van, a külön dobozok, a csomagtéri zsebek és rendszerezők megakadályozhatják a káosz elszabadulását.

Kiömlött? Azonnal töröld fel! – Legyen szó akármilyen pecsétről, ha ital, ha csoki került bárhova, a lehető leggyorsabban érdemes feltörölni – a babakendők ideálisak erre a célra.

Legyen helye az okoseszközöknek! – A mai Škodák többségében külön tablettartó is akad, de ha más márka modelljét használjuk, akkor is érdemes a gyerekek lekötésére bevetett telefonok, táblagépek rögzítése: a törésveszély jelentősen csökken, ahogy annak is jóval kisebb lesz az esélye, hogy a kicsi maszatos kézzel az eszköz környékén minden mást is összenyomogat.