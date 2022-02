Egy átlagos toalettnél is koszosabb lehet egy autó – derült ki a birminghami Aston Egyetem biológiatudományi kutatóinak legújabb tanulmányából, amit a Carscoops szemlézett. A vizsgálathoz két vécéből és öt autóból vettek mintákat, utóbbiak közül az egyik csupán kétéves volt. A kutatás során bebizonyosodott, hogy a vizsgált járművek mindegyikében találtak székletbaktériumot, ami azért is aggasztó, mert a legtöbb ember autóval intézi az élelmiszerbeszerzést – sőt, számos esetben az autóban is esznek.

A legtöbb székletbaktérium – kevésbé meglepő módon – a vezetőülésen lelhető fel, az autó legpiszkosabb részének mégis a csomagtartó számít, ahol 1425 baktériumot derítettek fel. 649-cel a vezetőülés követi a második helyen, majd a váltó (407 baktérium), a hátsó ülés (323 baktérium) és a műszerfal (317 baktérium) következik a sorban. Ezzel szemben meglepő, hogy a kormánykereket találták az autó legtisztább pontjának; a kutatók szerint ez leginkább a koronavírus-járvány megjelenésének köszönhetően megnövekedett kézfertőtlenítő-használattal magyarázható.

A kutatók megállapították azt is, hogy minél öregebb egy jármű, annál több baktérium melegágyául szolgál. Egyikük megjegyezte, hogy mindezek ellenére nem kell túlságosan aggódni, de az embereknek „figyelniük kell arra, hogy nem minden szennyeződés látható számunkra”, egyúttal nagyobb erőfeszítéseket kellene tenniük autóik tisztán tartásáért.