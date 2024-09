A „jó stressz” olyan állapot, amikor a stressz szintje olyan mértékű, hogy motivál és fokozza a teljesítményt, de nincsenek káros hatásai az egészségre vagy a mindennapi életre. Ilyen lehet, amikor egy fontos célunk elérését szolgáló vizsgára készülünk, vagy amikor új kihívást vállalunk. Ilyen lehet még a munkahelyváltás, a házasságkötés, a költözés, a lakásvásárlás, a gyerekvállalás vagy a nyaralás is. Fizikálisan egy intenzívebb edzés vagy éppen egy hidegvizes zuhany is okozhat pozitív stresszt. A lényeg, hogy a felfokozott, stresszes állapot nem hosszan tartó, és nyugalmi időszak követi, amelynek során regenerálódik a szervezetünk.

Ilyenkor a stressz segíthet a koncentrációban és a hatékonyság növelésében, mert fokozza az energiát és javítja a teljesítményt. Fontos azonban, hogy a stressz ne váljon krónikussá, hosszan tartóvá vagy túlzottan megterhelővé. A megfelelő stresszkezelés és pihenés segíthet fenntartani az egyensúlyt.

Baj lehet ebből?

A „jó” stressz rövid ideig fennálló állapot. Ha tartóssá válik, akkor hamar „rossz” stressz lehet belőle, ami negatívan befolyásolhatja az életminőségünket. A „rossz” stressz ugyanis csökkenti a teljesítményt, és mentális problémákhoz vezethet. Tartósan fennálló stresszhatás miatt hamar kimerülhetünk, és olyan testi-lelki tünetek jelentkezhetnek, mint például a szorongás, az álmatlanság, az ingerültség és a kifáradás. A tartós stressz akár szív- és érrendszeri problémákat vagy emésztőrendszeri betegségeket is okozhat.

A negatív stresszt értelemszerűen kezelni kell. Ha úgy érezzük, hogy eluralkodik rajtunk a feszültség, akkor tegyünk ellene! Rövid távon a tudatos légzés segít csökkenteni a stresszt. Vegyünk mély levegőket, lassan fújjuk ki, majd ismételjük meg néhányszor. Végezhetjük ezt akár becsukott szemmel is.

A nevetés csodákra képes

Hosszú távon érdemes más praktikákat is bevetni a tartós stressz leküzdéséhez. Ezek közé tartozik például a rendszeres testmozgás, amely segít csökkenteni a stresszt, és javítja a hangulatot is. Ezért tanácsolják a szakértők, hogy minden héten sétáljunk, fussunk, kerékpározzunk, amennyit csak lehet! Tegyük rendszeressé a sportot.

A relaxáció és a meditáció ugyancsak hatékony eszköz lehet, mert ezek is segíthetnek csökkenteni a feszültséget és a szorongást. A szociális támogatás pedig egy keveset emlegetett megoldás, de hatékonysága megkérdőjelezhetetlen. Az is fontos lehet, hogy beszéljünk arról a barátainkkal vagy a családtagjainkkal, ami feszültséget okoz bennünk, mert ez segíthet a heteken, hónapokon keresztül cipelt lelki terhek enyhítésében.

A beszélgetések mellett az aktív, közös időtöltés és a nevetés is kitűnően oldja a feszültséget, javítja az általános kedélyállapotot, feltölt energiával és motivál.

Végül, de nem utolsósorban fontos említést tenni a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásról is, mivel az alvás regenerál és hozzájárul testi-lelki egészségünk fenntartásához. Ne csak az alvás hosszára figyeljünk oda, de a minőségére is, amelyben olyan dolgok is szerepet játszanak, mint a nyugodt környezet, a telefonhasználat korlátozása vagy a koffeintartalmú italok kerülése az esti órákban.

