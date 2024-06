Bár tagadhatatlan, hogy a villanyautózás a Tesla 2008-as színre lépésével kapott hatalmas lendületet, az Elon Musk vezette cég billentette fenékbe a többi gyártót, az amerikai márkának nagyobb volt a füstje, mint a lángja az elmúlt másfél évtizedben.

A hájp persze sokakat – köztük kismillió befektetőt is – meggyőzött, így a Tesla egy időre a világ legértékesebb autógyártója is volt, ám maguk a termékek mindig is vitatható minőséget nyújtottak, ráadásul a közelmúlt hírei egyre inkább negatívak – tömeges elbocsátások, akadozik a termelés, nevetségesen félkész állapotban került piacra az évek óta várt Cybertruck, máig várat magára a Roadster második generációja stb.

Ezzel együtt most is élő kultusza van a Teslának, a névvel szinte bármit el lehet adni, és amíg van vevő, miért is ne? – minden (autó)márka ezt csinálja.

Muskék többek között italt is kihoztak már a Tesla égisze alatt, 2020-ban mutatták be tequilájukat, a villámot formázó palackba töltött, formatervezett talapzatot kapott Tesquilát.

Úgy tűnik, most jött el az idő az újabb kiadás piacra dobásának, ugyanis a napokban bemutatták az újabb kiadást, a Mezcalt.

A villámos dizájn, a talapzat most is megvan, ám a palack átlátszatlan, grafitos-fémes bevonatot kapott, míg a benne lötyögő ital az ígéret szerint egyszerre kerek és fűszeres, zöldalmás illattal, zöldfűszeres, füstös aromákkal, melyek mellé tubarózsás, jázminos és kamillás jegyek párosulnak.

A mexikói Espadin y Bicuishe főzde 43%-os alkoholtartalmú termékét 750 ml-es kiszerelésben forgalmazza a Tesla, palackonként 450 dollárt, azaz bő 270 ezer Ft-ot kérnek.