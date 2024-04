A Lamborghini, mint minden magára valamit is adó luxus-/hipersportkocsi-gyártó, kiemelt jelentőséget tulajdonít a műszaki innovációnak, a legújabb technológiák bevetésének, ez pedig a konkrét autógyártáson túl is kamatoztatható.

A Sant’Agata Bolognese-i márka most a padel területére fordítja a szénszálas kompozitok területén szerzett tapasztalatait, tudását. Oké, oké, de mi a fene az a padel, merülhet fel a kérdés, teljesen jogosan, kezdjük tehát ezzel!

A padel egy 1969-ben feltalált, mexikói eredetű sport, Enrique Corcuera „gyermeke”, leegyszerűsítve arról van szó, hogy a hagyományos teniszpályákra hasonló pályán a fallabdához használtakhoz hasonló eszközzel ütik a labdát.

Középen a teniszhez hasonlóan háló található, ám a squash-sal megegyezően a 10 x 20 méteres pályát övező merev falak is „játékban vannak”, az azokról visszapattanó labda tovább üthető. A pontozás a teniszével egyezik.

A padelt párosban játsszák egy 10×20 méteres pályán, ahhoz kifejlesztett kifejlesztett ütővel és labdával. A padelütő rövidebb és jóval könnyebb is a hagyományos teniszütőnél., könnyebben is kontrollálható vele a játék. Világszerte mintegy 25 millióan padeleznek – valamiért inkább a gazdagok, az elit körében terjedt el a játék (amely az USA-ban az elmúlt pár évben kezdett felfutni), de ez tökéletesen passzol is egy Lamborghini kaliberű márkához.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Bemutatták minden idők legütősebb Lambóját 1 /8 Kép: Automobili Lamborghini Kép: Automobili Lamborghini Fotó megosztása: 2 /8 Kép: Automobili Lamborghini Kép: Automobili Lamborghini Fotó megosztása: 3 /8 Kép: Automobili Lamborghini Kép: Automobili Lamborghini Fotó megosztása: 5 /8 Kép: Automobili Lamborghini Kép: Automobili Lamborghini Fotó megosztása: 6 /8 Kép: Automobili Lamborghini Kép: Automobili Lamborghini Fotó megosztása: 7 /8 Kép: Automobili Lamborghini Kép: Automobili Lamborghini Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Vissza tehát a Lambóhoz: az ütőspecialista Babolat-val közösen kifejlesztett, az autógyártó szénszálas műhelyében 100%-os kézi munkával készült sporteszközöket múlt szombaton, az imolai versenypályán található sportcsarnokban leplezték le a cégvezér, Stephan Winkelmann és a Babolat főnöke jelenlétében.

A BL001-es típusjelű, a Lamborghini ikonikus színeiben – Giallo Auge (élénksárga), Verde Viper (viperazöld), Arancio Livrea (narancs), Viola Pasifae (Pasifae-lila), Verde Gea (Gea-zöld) elérhető – előszériás ütőkből összesen 50 darab készül, de a Lamborghininél és a Babolat-nál már betervezték a későbbi, BL002-es és BL003-as modelleket is – utóbbiak a francia gyártó barcelonai Padel Studiójában készülnek majd, minden bizonnyal nagyobb példányszámban.

Egyelőre az első sorozat árazása sem ismert.